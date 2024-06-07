mal.　本革レザーバッグ　ブラック　25センチ

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カラー...ブラック素材...レザー(本革)人気配信者さんより購入の本革25センチバッグでカラーは人気のブラックです。即完売の人気色他の色のバックを購入したので、こちらの商品は、出品させていただきました。購入価格：12980円付属品：バッグインバッグ/ショルダーベルト内ポケットファスナー付き×1