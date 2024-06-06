【訳ありセール】コーチ COACH ジュエリーボックス ピアス カーキ 新品

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商品詳細
■状態23年6月にアメリカで購入した正規品です。■商品説明COACHコーチピアス付ジュエリーボックスアクセサリーケースCOACHコーチCロゴピアスシグネチャージュエリーボックス型番 CF825ピアスとジュエリーボックス(アクセサリーケース)の箱入りセットのお品です。【サイズ】横幅：10cm高さ：8cmマチ：5cm※実寸サイズですので多少の誤差はご了承ください。【仕様】開閉：ファスナー式内側：フリースペース×2 リング収納×2【素材】PVCコーティングキャンバス×レザー※訳ありの内容は、箱に破れがある部分です。ピアスとジュエリーボックスに傷などはございません。新品未使用ですが、個人の持ち帰り、出品であることをご承知の上、ご購入くださいますよう、お願いします。また海外製であるため、初期不良や細かな傷など等がある場合があります。カラー...ベージュアクセサリー材質...ゴールド#COACH#COACHNEWYORK#coach#コーチ#ジュエリーボックス#アクセサリーケース#アクセケース#ピアス#Cロゴ#ベージュ#カーキ#シグネチャー#ギフト#プレゼントB100
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