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商品詳細
レストローズハーフコート当時、3万円ほどのお品物です。二回ほどの着用となりますが、長期自宅保管です。右ポケットにほつれがありますが、ポケット自体には影響はないかと思われます。気になる方はご購入をご遠慮ください。また、素人検品の為ご理解のある方のみご検討下さい。返品、クレームは受け付けておりません。ご了承下さい。プロフ必読！お値下げ不可です。よろしくお願いします！カラー...ベージュ着丈...ミドルフード...フードあり（取外し不可）季節感...秋,冬
http://narcologia.ru/goods/cotton768461.html
http://narcologia.ru/goods/passivity995883.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper10909.html
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レストローズ ハーフコート サイズ2 | フリマアプリ ラクマ
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L'EST ROSE - レストローズ♡レア♡ダッフル♡ファーコート♡ピンク ...
レストローズ ハーフコート サイズ2
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