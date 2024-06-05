Ne-net ネ・ネット ホー ポシェット フクロウ ショルダー ポーチ

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商品詳細
Ne-netネ・ネットネネットホーポシェットフクロウショルダーポーチ【サイズ】高さ:約26cm・幅:約15cm・紐の長さ:約145cm※状態確認の為、購入前に必ず一言コメントをお願い致します※『Ne-net(ネ・ネット)』のホーポシェットです。ふさふさのファーに、ラメ糸のくちばし、キラキラビーズのピンクの目をしています。フクロウのお顔は繊維がからまりやすい素材です。肩紐を縛って保管していた為、少し癖が付いています。長期自宅保管の為、その他にも見逃しがあるかもしれませんので、細かい事が気になる、神経質な方はお控え下さい。
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