バーバリー ロンドン ポロシャツ

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バーバリーロンドンシャツ黒サイズ２M着丈約52身幅約45ストレッチ素材目立つ汚れダメージ等はなく状態は良いです☆プロフィールをお読みになりまして、コメントご購入ご検討をよろしくお願い致します。コメント返信は必ずお願い致します。出来る限り現物に近い状態の写真を撮影しておりすが、色味などに若干の相違がある場合がございますそれぞれの方で感じ方が違うと思います着用に伴う細やかな使用感がございます。素人検品になります、完璧をお求めの方、少しの汚れも許されない方はこちらのshopからのご購入はされませんようお願い致します。リピーター様でもお受け取りの遅い方はご購入ご遠慮して頂く事があります。