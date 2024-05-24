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【NATURAL LAUNDRY】ギンガムチェック半袖ブラウス
商品番号 H43668486513
商品名

【NATURAL LAUNDRY】ギンガムチェック半袖ブラウス
ブランド名 ナチュラルランドリー
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ナチュラルランドリーのギンガムチェック半袖ブラウスです。●素材···コットン●柄・デザイン···チェック（紺）●サイズ…2　着丈：51cm（前）、61cm（後）　身幅：53cm肩幅：12cm袖丈：18cm※素人採寸のため、測定値の若干の誤差はご了承ください。目立った汚れ等はありませんが、中古品であることをご理解いただき、ご購入いただきますようお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/enquire685189.html
http://narcologia.ru/goods/response821742.html
http://narcologia.ru/goods/freshman927356.html
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