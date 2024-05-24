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- 【NATURAL LAUNDRY】ギンガムチェック半袖ブラウス
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商品詳細
ナチュラルランドリーのギンガムチェック半袖ブラウスです。●素材···コットン●柄・デザイン···チェック（紺）●サイズ…2 着丈：51cm（前）、61cm（後） 身幅：53cm肩幅：12cm袖丈：18cm※素人採寸のため、測定値の若干の誤差はご了承ください。目立った汚れ等はありませんが、中古品であることをご理解いただき、ご購入いただきますようお願いいたします。
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