【B'z】LIVE FRIENDS ボアパーカー Sサイズ フレンズ

ご覧いただきまして、ありがとうございます。こちらは、B'z【LIVEFRIENDS】のボアパーカーです。新品未使用。ライブフレンズのもこもこフリースパーカー。試着もしておりません。写真撮影のため、初めて袋から出しました。ユニセックスのSサイズなので、少し大きめのようです。左右にポケットあり。フードは取り外し不可です。【サイズ】S【自己採寸】脇下：約52㎝着丈：約65㎝多少の誤差はご理解くださいますようお願いいたします。☆ジャンルは様々ですが、他にも出品させていただいております。まとめてのご購入や、同梱できる場合は、多少ですがお値引きさせていただきますので是非ご覧くださいませ(^^)よろしくお願いいたします。#B'z#パーカー#ポアパーカー#ツアーTシャツ#ツアーグッズ人気グループ···B'z



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