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古伊万里
商品番号 W84691757316
商品名

古伊万里
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 112,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎古伊万里　錦手　　煎茶椀5客セット※1皿、裏にインデックス跡がございます。大変古いものになります。コレクションされている方、大切にしていただける方にお譲り致します。※購入前に問い合わせ願います。★茶道具、香道具、おまとめ買いでも、単品でもお値下げ対応が可能です。ご希望の商品と金額をご提示の上ご相談下さい。お譲り先が早く見つかることを願っておりますので、なるべくご希望に添いたいと思っております。コメントお待ちしております。また新品未使用とさせていただいておりますが古いものになりますので状態等ご確認くださいませ種類···茶道具
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