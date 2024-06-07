マイケルコース ボルドー ショルダーバッグ

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商品詳細
マイケルコースのボルドーショルダーバッグです。カラー：MERLOT（ボルドー）仕様：ファスナー/内部様式：オープンポケット×2素材：レザーサイズ：約横24cm×縦16cm×幅5cmショルダーの長さ：約123.5-141cm重量：約390g付属品：なし。赤色系統ですが鮮やかすぎず、深みがあるので様々なファッションに取り入れやすい人気色です。大人っぽさもあり、可愛さもあって、色んな場面で使用できます◎またコンパクトサイズなので、持ち歩きにとても便利です！！長財布も入ります。目立った傷汚れなどはございません。チャックの部分とショルダーのサイドの金具の金色の塗装が多少剥げてる部分があります。すり替え防止の為、返品は受け付けておりません。中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。
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