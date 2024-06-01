【大人気】最終値下げ★定価9900円　ungrid テレコワンピース　ボーダー

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ご覧いただきありがとうございます。必ずプロフィールを一読の上ご検討ください。￼￼アングリッドの今季完売品のテレコワンピースです。購入し、室内試着したんですか、骨格的に似合わなすぎて。。(;_;)とてもかわいいです！タグ取りましたがほぼ新品です。●サイズ フリーサイズ細かくは画像をご覧ください●状態：タグはないですがほぼ着てません。自宅保管品な点をご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。