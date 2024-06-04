VORONOI Minamo petit chess ピアス　美品‼️

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商品詳細
VORONOIのMinamopetitchessピアスです。 ストーン:クリアクォーツ金属:K10YG詳しいサイズは画像をご覧ください。定価 26,400円今年購入し数回使用致しましたが、ピアスはしなくなってしまったので出品致します。お値下げはご遠慮くださいませ。NCNRでお願いします。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful555251.html
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Voronoi | Kofu-shi Yamanashi
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