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VORONOI Minamo petit chess ピアス　美品‼️
商品番号 L21678410831
商品名

VORONOI Minamo petit chess ピアス　美品‼️
ブランド名 エテ
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VORONOIのMinamopetitchessピアスです。　ストーン:クリアクォーツ金属:K10YG詳しいサイズは画像をご覧ください。定価　26,400円今年購入し数回使用致しましたが、ピアスはしなくなってしまったので出品致します。お値下げはご遠慮くださいませ。NCNRでお願いします。宜しくお願い致します。
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