◾極美品　正規品　セリーヌ　ショルダーバッグ

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商品詳細
◼直営店や大手質店で購入したもので全て鑑定済みの確実に正規品になります❗❗◼CELINE セリーヌ ショルダーバッグ レザー ブラック 黒 トリオ ラージ 旧ロゴ フィービー期【サイズ】横約24.5cm 高さ約17cmショルダー最大約114cm◼セリーヌのショルダーバッグです角スレ無く、目立つ傷汚れ無く綺麗なバッグです♫【備考】即購入大歓迎です。あくまでもUSED品にになりますので、ご理解の程よろしくお願い致します。【梱包、発送について】梱包はプチプチに包み梱包資材またはダンボールに入れての発送になります。綺麗に丁寧に梱包させて頂きます♫ 発送は当日、または翌日になります。
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