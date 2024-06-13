AMERI VINTAGE Ameri柄スカーフドッキングシャツ

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商品詳細
3〜５回ほど使用しました目立った傷や汚れはないものの、新品ではないので多少の使用感はございます（襟まわりが真っ白ではないなど）ご了承ください。#ameri#amerivintage#シャツ#ヴィンテージ風カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋
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http://narcologia.ru/goods/response146342.html
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