カズコキタムラ take off 鎌倉 チュニックカットソー

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商品詳細
丈約66cm肩から測ってます身幅約48cm購入時より胸下辺りに薄い色抜けがありました。気になる方はご遠慮くださいね！着ていて目立つことはないですが、感じ方は各々ですので３回程着用しましたAラインシルエット素材...コットンカラー...ベージュ袖丈...袖なし柄・デザイン...無地
http://narcologia.ru/goods/injure973667.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless310159.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy545553.html
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