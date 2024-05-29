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カズコキタムラ take off 鎌倉 チュニックカットソー
商品番号 B72314480404
商品名

カズコキタムラ take off 鎌倉 チュニックカットソー
ブランド名 テイクオフ
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

丈約66cm肩から測ってます身幅約48cm購入時より胸下辺りに薄い色抜けがありました。気になる方はご遠慮くださいね！着ていて目立つことはないですが、感じ方は各々ですので３回程着用しましたAラインシルエット素材...コットンカラー...ベージュ袖丈...袖なし柄・デザイン...無地
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