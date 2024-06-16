ワコール らくラクパートナー 長袖 ブラウス クリーム らくらくパートナー L

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商品詳細
新品未使用品タグ付き10450円税込のお品らくラクパートナーをご愛用されてる方、ワコール商品のお洋服にご興味ある方、プレゼントをご検討中の方、いかがでしょうか^_^とろみ素材♪フラワープリント♪スタンド襟♪※身長146cm～154cmに対応しています。LP：バスト86～94cm、着丈60cm素材/ポリエステル65％、レーヨン35％こちらの色違いのMサイズも出品中です。こちら#はるらくラクパートナーフラワープリントシャツらくラクパートナーこちら#はるらくラクパートナー下着、インナー出品総合ページこちら#はるワコールトリンプ総合一覧
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