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ワコール らくラクパートナー 長袖 ブラウス クリーム らくらくパートナー L
商品番号 E56939845125
商品名

ワコール らくラクパートナー 長袖 ブラウス クリーム らくらくパートナー L
ブランド名 ワコール
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用品タグ付き10450円税込のお品らくラクパートナーをご愛用されてる方、ワコール商品のお洋服にご興味ある方、プレゼントをご検討中の方、いかがでしょうか^_^とろみ素材♪フラワープリント♪スタンド襟♪※身長146cm～154cmに対応しています。LP：バスト86～94cm、着丈60cm素材/ポリエステル65％、レーヨン35％こちらの色違いのMサイズも出品中です。こちら#はるらくラクパートナーフラワープリントシャツらくラクパートナーこちら#はるらくラクパートナー下着、インナー出品総合ページこちら#はるワコールトリンプ総合一覧
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