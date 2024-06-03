フレッドペリー 英国製 ポロシャツ

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商品詳細
フレッドペリーの定番ポロシャツM12濃いブラウンの生地に水色のラインが入ったフレッドペリーのポロシャツです。去年の夏に渋谷パルコのPOPUPにて購入し、とても気に入っていたのですが、系統の変化のため出品致します。サイズ：S着用頻度：3度素材：綿100168cm普通体型の私で、ジャストサイズのものになります。袖が若干絞まったデザインなのですが、二の腕は締め付けられること等はなくスタイリッシュに着れます。クラシックでメンズライクなデザインながら、チョコミントのような可愛らしい色合いでとても可愛いです！フレッドペリーの同じ期ポロシャツは偶に街で見かけますが、この色を着ている人は見たことがなく、被らないのもおすすめポイントです。質問などあれば、お気軽にコメントお願いします。中古品であることをご理解の上ご検討くださいませ。よろしくお願いいたしますm(__)m
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