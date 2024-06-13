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着物　キャミソール　オーダーメイド
商品番号 X61231301448
商品名

着物　キャミソール　オーダーメイド
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある中よりご覧いただきありがとうございます。こちらは着物をリメイクしてキャミソールをオーダーメイド作って頂きましたが使用しないまま自宅保管していました。身幅46㎝　着丈55.5㎝自宅保管の為ご理解ある方のみお願いいたします。なお返品はお受けしておりませんのでご質問はお気軽にどうぞリメイク、アンティーク、古布、作家もの、1点ものお好きな方にお譲りいたします。#office45
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