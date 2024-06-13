着物　キャミソール　オーダーメイド

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商品詳細
数ある中よりご覧いただきありがとうございます。こちらは着物をリメイクしてキャミソールをオーダーメイド作って頂きましたが使用しないまま自宅保管していました。身幅46㎝ 着丈55.5㎝自宅保管の為ご理解ある方のみお願いいたします。なお返品はお受けしておりませんのでご質問はお気軽にどうぞリメイク、アンティーク、古布、作家もの、1点ものお好きな方にお譲りいたします。#office45
http://narcologia.ru/goods/slide265487.html
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