アンティカ　ドット柄シャツ

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商品詳細
❋タグ付き新品未使用です❋カラー ブラック実寸サイズ（平置き） 身幅 約68cm 着丈 約79cm 多少の誤差はご了解下さい_(._.)_ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 圧縮・小さく畳んで発送します。お色につきましては素人が撮影していますので実際のお色を表現できていない場合がございます。新品でも自宅保管です。自宅保管品ということをご理解いただいた上でご購入をお願い致します。
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