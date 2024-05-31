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ポロラルフローレンスリムフィットシャツ
商品番号 B99988465913
商品名

ポロラルフローレンスリムフィットシャツ
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1〜2年程前に都内百貨店で購入しましたが、顔に似合わず、、試着のみでとても綺麗な状態です！デニム風の生地ですが薄い素材なので、夏も羽織として使えると思います☀️身幅　約47cm着丈　約70cm季節感···春、夏、秋
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