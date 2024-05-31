ポロラルフローレンスリムフィットシャツ

1〜2年程前に都内百貨店で購入しましたが、顔に似合わず、、試着のみでとても綺麗な状態です！デニム風の生地ですが薄い素材なので、夏も羽織として使えると思います☀️身幅 約47cm着丈 約70cm季節感···春、夏、秋



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