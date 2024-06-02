【7/2⭐️お値下げ】TORY BURCH ウエッジサンダル　ほぼ未使用

トリーバーチ大阪三越伊勢丹にて購入5枚目画像をご参照ください購入後、すぐにサンダルの裏に滑り止めのラバー加工もしていただきました。（三越伊勢丹にて）この加工だけでも数千円かかりました。可愛いので、お店で試し履きをして即買いしました。でも思った以上にヒールが高くて、外出しようと少し歩いたところ、こけそうになり、箱にしまったままになっていました。外で履いたのは１分もないくらいですが、一度おろしましたので新品ではないため、『未使用に近い』としました。靴の裏画像や全体画像もアップしていますので、ご覧ください。●サイズ：アメリカサイズ 7おおよそ24cmくらいです。●付属品：箱をお付けしますが、不要の場合はおっしゃってください。●その他、注意事項：綺麗な状態だと思いますが、写真をご確認の上、数分でも使用したものであるということをご理解いただきご購入をお願いします。



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