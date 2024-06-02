ELEVENPARIS ジャケット

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商品詳細
ELEVENPARISジャケットセレクトショップにて購入したものです。全体的に綺麗ですが後ろのベルト部分の破れ（9枚目）袖に1箇所のシミ（10枚目）がありますので、ご理解ある方のみご購入お願いします。どちらもさほど気にならない程度です！
http://narcologia.ru/goods/stage98697.html
http://narcologia.ru/goods/plaque351007.html
http://narcologia.ru/goods/troupe935211.html
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