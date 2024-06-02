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ELEVENPARIS ジャケット
商品番号 P77321347993
商品名

ELEVENPARIS ジャケット
ブランド名 イレブンパリ
特別価格 税込 2,216 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ELEVENPARISジャケットセレクトショップにて購入したものです。全体的に綺麗ですが後ろのベルト部分の破れ（9枚目）袖に1箇所のシミ（10枚目）がありますので、ご理解ある方のみご購入お願いします。どちらもさほど気にならない程度です！
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