超美品●ルイヴィトン エシャルプロゴマニア マフラー ウール/シルク レッド

管理番号00081-78564090732超美品●LOUISVUITTONルイヴィトン美品エシャルプロゴマニア413287防寒マフラーウール/シルクレッドご覧いただきまして誠にありがとうございます。必ず【注意事項】をお読みいただきますようお願い致します。【サイズcm】タテ 172㎝ヨコ 33㎝【状態】まだまだお使いいただけます。正規品となりますので、ご安心してご入札ください。その他、状態等は画像にてご確認ください。【購入元】リサイクルショップで購入しました。正規品です。ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品【注意事項】※画像に上手く写らなかった微細な傷や汚れなどはご容赦お願い致します。※ご利用のモニターにより写真の見え方、お色が違って見えることがあります。※袋やカード類の付属品は撮影のみで付属致しません。



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