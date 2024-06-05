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オールドコーチ　coach バッグ　黒
商品番号 P71353335856
商品名

オールドコーチ　coach バッグ　黒
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,340 円
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商品詳細

タテ22、ヨコ26、マチ10、肩紐65オールドコーチのレザーバッグです。金具が少なくシンプルなデザインです。素材···牛革(本革)カラー···ブラックオールドシリーズ···オールドコーチ種類···その他ショルダーバッグ
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