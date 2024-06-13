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エルメス Hermes カレ 90 《プラニフルール》(16) 新品未使用品
商品番号 U99498680619
商品名

エルメス Hermes カレ 90 《プラニフルール》(16) 新品未使用品
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 17,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品番号：H003965S16国内正規店購入品になります。箱入り、定価￥68,200円新品未使用品な為、シミや糸釣り等は無くとても綺麗な状態です。定価以下出品しております。値下げを要求される方はご遠慮ください。すり替え防止のため返品交換は承る事が出来かねます。2023秋冬コレクション《プラニフルール》カレ90シルクツイルシルク100%ルロタージュ仕上げ（手作業で施された縁かがり）時代を超えて愛されるレディスワードローブのアイテム。首に巻いたり、ベルトにしてみたり、ヘアバンドやターバンにしてヘアアレンジにも活用できる永遠の定番です。エルメスのカレは無限のストーリーを繰り広げる創作の舞台として、シーズンごとに新作デッサンと新たなカラーコンビネーションで進化し続けます。フランス製デザイナークリスティーヌ・アンリサイズ：90×90cm|このカレは手作業で縁かがりを施しているため、サイズには個体差が生じます。
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