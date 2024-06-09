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バースデーバッシュ フリルネック ギャザーブラウス 半袖 ホワイト バルーン
商品番号 G43961808852
商品名

バースデーバッシュ フリルネック ギャザーブラウス 半袖 ホワイト バルーン
ブランド名 バースデーバッシュ
特別価格 税込 1,733 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⌘自己紹介・商品説明文は必ずお読みください。コメント無しで購入いただけます⌘⌘お値引き交渉ご遠慮ください。他商品とのおまとめ買いの場合はお値引きします⌘◽️ブランド‥birthdaybash/バースデーバッシュ◽️フリルネックギャザーブラウス◽️カラー‥ホワイト白◽️サイズ‥フリー画像参照シンプルでも華やかさもある使い回し抜群のブラウスです。サロペットやオーバーオール、スカートと合わせてもかわいいです。数回着用しましたがクリーニングにて手入れしており美品です。中古品のご理解をよろしくお願いします。・衣服はシワがつく場合があります。・照明により異なって見える場合があります。・他アプリにも同じ物を出品しています。購入を優先させていただきます。お気軽にお問い合わせ下さいませ。☻✩︎⡱ドルチェdolceリグリームregleamジプソフィアgypsohilaザラzaraフレイアイディースナイデルシャツシアーシャツ
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