STUSSY USA製 90s 00s 未使用 タグ付き ノースリーブ ロング

デッドストック、未使用、タグ付き、長期保管品になります。目立つ傷汚れはないと思いますが、保管時の折りジワ畳ジワ、があります。洗濯してもらえれば、問題ないかと思います。状態は[未使用に近い]にしております。新品の商品ではありません。細かい部分が気になる方、完璧な品をお求めの場合はご購入をお控えください✅割引→詳しくはプロフィール☆24時間いつでも質問OK☆即購入OK☆終始無言OK☆安心匿名送料無料☆支払い後⏩24時間以内スピード発送➡️全て1点物ですので、早い物勝ちです。交渉中でも早く購入した人に権利があります一点物、希少、激レア、ヴィンテージ、ミニワンピ、タンクトップ、スリーブレス✅商品ステューシーノースリーブワンピースショート丈USA製90年後期~00年後期？タグがワールドツアータグSTUSSY店がある都市ニューヨーク、ロサンゼルス、東京、ロンドンの名前のワールドツアータグ洗濯表示がSSリンク、シャネルロゴ白い部分がプリントストレッチありラウンド裾丈が長いのでワンピースも可能だと思いますが必ず実寸サイズを確認ください✅カラー霜降りグレーポリエステル50%綿37%レーヨン13%アメリカ製PC環境によって色味が異なる場合がございます。説明に色の記載をしております。不安があればご質問お願い致します➡️80年代、90年代、00年代#2525スポーツMIX春夏#2525米USA#2525年代90s#2525Tシャツ90s⚠️サイズ感、着用感は✅実寸サイズを参考にお客様でご判断ください❌着画はお断り☑️サイズ表記XS✅実寸サイズ平置き約cm画像あり多少の誤差はご容赦下さい背中計測総丈、中長85、端短79肩紐先端から裾変形デザインの時は最長部分着丈76後の首中の付け根から裾長さ襟リブは含めない肩幅28アーム幅19身幅38裾幅48➡️匿名、ゆうパケット、ポスト⚠️注意事項、圧縮してコンパクトに畳み窮屈になります。畳シワはご了承下さいLevi's、NIKE、あいみょん、あのちゃん、在原みゆ紀、adidas、フェス、Tシャツ



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