PRADAプラダ・フリルブラウス(ネイビー)

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商品詳細
PRADAプラダのノースリーブ、フリルブラウスになります。インナーとして着用。一枚でも可。胸元にフリルのあるキュートなデザインです。四季問わず着用できます。色違いの水色はsoldoutしてます。サイズ38胸幅 約46㎝着丈 約58㎝色 ネイビー袖丈···袖なし柄・デザイン···無地素材···シルク100%季節感···春、夏、秋、冬状態 目立つダメージはありませんが、ネイビーなので多少の着用感はありますが見落としはご理解ください。水色のブラウスより使用回数ありましたのでお安くしてあります。宜しくお願いします。更にお値下げしました〜
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