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PRADAプラダ・フリルブラウス(ネイビー)
商品番号 T23933909121
商品名

PRADAプラダ・フリルブラウス(ネイビー)
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PRADAプラダのノースリーブ、フリルブラウスになります。インナーとして着用。一枚でも可。胸元にフリルのあるキュートなデザインです。四季問わず着用できます。色違いの水色はsoldoutしてます。サイズ38胸幅　約46㎝着丈　約58㎝色　ネイビー袖丈···袖なし柄・デザイン···無地素材···シルク100%季節感···春、夏、秋、冬状態　目立つダメージはありませんが、ネイビーなので多少の着用感はありますが見落としはご理解ください。水色のブラウスより使用回数ありましたのでお安くしてあります。宜しくお願いします。更にお値下げしました〜
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