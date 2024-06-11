

赤紫 水色 チェック柄 総柄スタンドカラーブラウス 昭和レトロ vintage



赤紫 水色 チェック柄 総柄スタンドカラーブラウス 昭和レトロ vintage



赤紫 水色 チェック柄 総柄スタンドカラーブラウス 昭和レトロ vintage ...



赤紫 水色 チェック柄 総柄スタンドカラーブラウス 昭和レトロ vintage ...



2023年最新】スタンドカラー チェック柄 シャツワンピの人気アイテム ...



【シルク】古着 vintage 総柄シャツ 高配色 昭和レトロ パープル



used レトロ 色合いの素敵な 総柄 ブラウス古着 ヴィンテージvintage ...



used レトロ 色合いの素敵な 総柄 ブラウス古着 ヴィンテージvintage



used レトロ 色合いの素敵な 総柄 ブラウス古着 ヴィンテージvintage



ART VINTAGE - 【シルク】古着 vintage 総柄シャツ 高配色 昭和レトロ ...



used レトロ 色合いの素敵な 総柄 ブラウス古着 ヴィンテージvintage ...



70s 総柄 サイケ柄 シャツブラウス レトロ 一点物 古着 ヴィンテージ



70s 総柄 サイケ柄 シャツブラウス レトロ 一点物 古着 ヴィンテージ | フリマアプリ ラクマ



used レトロ 色合いの素敵な 総柄 ブラウス古着 ヴィンテージvintage



70s 総柄 サイケ柄 シャツブラウス レトロ 一点物 古着 ヴィンテージ

閲覧ありがとうございます。ご質問・コメントはプロフィールに目を通してからお願い致します。※こちらはトップスのみの出品です。◼︎◻︎◼︎＊お値下げについてのご案内あり＊◼︎◻︎◼︎◼︎◻︎◼︎＊詳細はプロフをご確認ください＊◼︎◻︎◼︎ヴィンテージ物を扱う古着屋さんで購入しました。こちらはホームクリーニング済み。（実物は画像⑤に近い）チェック柄の総柄スタンドカラーシャツブラウスです。赤紫〜濃いピンク系にライトブルーの大きなチェック柄。編み目の荒い生地でメッシュっぽく涼し気です。夏にぴったりのアイテム。シンプルに黒やネイビーのボトムとのコーデはもちろん、デニムとの相性も良し。白と合わせるとさわやかな仕上がりに。タックインでもタックアウトでも◎これからの季節に活躍する1点もの。◼︎コンディション◼︎おおむね良好◼︎生産国◼︎表記なし◼︎生地素材◼︎ポリエステル100%◼︎サイズ◼︎11号※実寸をご確認ください◼︎平置き実寸◼︎肩幅：40cm着丈：56cm袖丈：24cm身幅：49cm※素人採寸による誤差はご容赦ください◼︎その他◼︎とくになし出品前に検品していますが小さな汚れなど見落としがあるかもしれません。なお、お使いの端末や環境によって色味が異なる場合がございますので、予めご了承ください。普段から古着に慣れ親しんでいる方、ご理解くださる方のみご購入をお願い致します。何かご不明な点があればお気軽にお声かけくださいませ。ヴィンテージヴィンテージMIXビンテージ古着レトロvintageusedretloアンティーク古着コーデクラシカルオシャレお洒落おしゃれ個性派個性的グリモワールヨーロピアン一点物60s70s80s90sクラシカルモダンフラワーサンタモニカロキエ原宿高円寺下北沢カラー···パープル袖丈···半袖柄・デザイン···チェック季節感···春、夏☆＊＊＊＊2480#＊Mako＊夏アイテム