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美品✨REFINED COLLECTION【M】花柄　柄シャツ　長袖　紫肩パッド
商品番号 B93119416319
商品名

美品✨REFINED COLLECTION【M】花柄　柄シャツ　長袖　紫肩パッド
ブランド名 ミューズリファインドクローズ
特別価格 税込 1,436 円
在庫状況 あり

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商品詳細

102■カラー(柄):花柄(色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ)■サイズ/M【平置き寸法】(cm)肩幅約44身幅約57着丈約75袖丈約66※若干の誤差はあるかもしれませんがご了承ください。【商品説明】・デザインが可愛いです！・数回使用しましたが、似合わないため出品します・一点のみですので、よろしければお早めに^^--------------------------------------------------★あくまで中古品であり、素人保管のため完璧を求める方は申し訳ありませんが、御遠慮ください。★何かわからないこと、商品の状態などもっと知りたい方はコメントをお願い致します！★返品交換は受け付けておりせん。写真を見てご購入いただける方のみお願いいたします。テイスト・シーン···結婚式テイスト・シーン···結婚式、キレイめテイスト・シーン···結婚式、キレイめ、オフィスカジュアルテイスト・シーン···結婚式、キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い色···パープル袖丈···長袖柄・デザイン···花柄/ボタニカル柄
http://narcologia.ru/goods/competitive744981.html
http://narcologia.ru/goods/Persia189088.html
http://narcologia.ru/goods/mythic716335.html
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