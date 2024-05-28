サンローラン ミニウォレット スター柄 星柄

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商品詳細
香港のサンローラン正規店で購入したミニウォレットになります。サイズは11×7.5×2です。プレゼントで頂いたのち、2年ほど使用しました。かなり気に入ってたので財布を買い換えたあとも手元に残していましたが、自宅の断捨離に伴い手放します。財布にサンローランの文字が刻印されていましたが、使用に伴い薄くなっていますが、革にダメージはほとんどなくまだまだお使い頂けます！二つ折り財布ラウンドファスナーSAINTLAURENT サンローラン SAINTLAURENTPARIS サンローランパリ 2つ折り財布 二つ折り財布 サイフ 折り財布 ウォレット wallet コンパクトウォレット ミニ財布 ラウンドファスナー ラウンドジップ 総柄 星 星柄 スター ロゴ刻印 レザー 本革 レディース メンズ ユニセックス ブラック 黒色
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