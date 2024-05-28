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サンローラン ミニウォレット スター柄 星柄
商品番号 D38588586052
商品名

サンローラン ミニウォレット スター柄 星柄
ブランド名 イヴサンローラン
特別価格 税込 8,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

香港のサンローラン正規店で購入したミニウォレットになります。サイズは11×7.5×2です。プレゼントで頂いたのち、2年ほど使用しました。かなり気に入ってたので財布を買い換えたあとも手元に残していましたが、自宅の断捨離に伴い手放します。財布にサンローランの文字が刻印されていましたが、使用に伴い薄くなっていますが、革にダメージはほとんどなくまだまだお使い頂けます！二つ折り財布ラウンドファスナーSAINTLAURENT　サンローラン　SAINTLAURENTPARIS　サンローランパリ　2つ折り財布　二つ折り財布　サイフ　折り財布　ウォレット　wallet　コンパクトウォレット　ミニ財布　ラウンドファスナー　ラウンドジップ　総柄　星　星柄　スター　ロゴ刻印　レザー　本革　レディース　メンズ　ユニセックス　ブラック　黒色
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