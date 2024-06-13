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HERMES ツイリー　メゾンドカレ
商品番号 W63519295026
商品名

HERMES ツイリー　メゾンドカレ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 11,025 円
在庫状況 あり

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商品詳細

都内百貨店内エルメスで購入した正規品です。試しにバッグのハンドルに巻いてみたりしましたので、完全なる新品ではありませんが、ほぼ未使用の綺麗な状態です。人気のメゾンドカレシリーズです。⭐︎付属品:なし※自宅保管のため神経質な方はお控えください。
http://narcologia.ru/goods/voiceless968459.html
http://narcologia.ru/goods/stair820500.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture935041.html

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