HERMES ツイリー　メゾンドカレ

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商品詳細
都内百貨店内エルメスで購入した正規品です。試しにバッグのハンドルに巻いてみたりしましたので、完全なる新品ではありませんが、ほぼ未使用の綺麗な状態です。人気のメゾンドカレシリーズです。⭐︎付属品:なし※自宅保管のため神経質な方はお控えください。
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http://narcologia.ru/goods/manufacture935041.html
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