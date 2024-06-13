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FURLAフルラ　2wayバック　美品
商品番号 F95594616573
商品名

FURLAフルラ　2wayバック　美品
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 6,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FURLAフルラ　2wayバック大阪府内の百貨店で購入しました。一度近くまでの外出に持ちましたが、スレや汚れもなく綺麗です。写真の付属品お付けします。サイズは写真をご覧下さい。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral445632.html
http://narcologia.ru/goods/message882327.html
http://narcologia.ru/goods/reboot822236.html
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保管期間有　タグ付き未使用　美品　FURLA　フルラ　カットデザイン　2WAY　バッグ　グレーカラー　トートバッグ　可愛い
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