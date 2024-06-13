FURLAフルラ　2wayバック　美品

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商品詳細
FURLAフルラ 2wayバック大阪府内の百貨店で購入しました。一度近くまでの外出に持ちましたが、スレや汚れもなく綺麗です。写真の付属品お付けします。サイズは写真をご覧下さい。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral445632.html
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