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【残り僅か】ミュウミュウ 二つ折り財布 マテラッセ ピンクベージュ MIUMIU
商品番号 Q70046565640
商品名

【残り僅か】ミュウミュウ 二つ折り財布 マテラッセ ピンクベージュ MIUMIU
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■アイテムMIUMIUミュウミュウ折財布二つ折り財布ミニ財布フラップコンパクトコンパクトウォレットマテラッセマトラッセキルティングピンクベージュ桃色ゴールド金具ロゴ金具レザーもっちりとした肌触りの良いレザーで造られたミュウミュウのコンパクトウォレットです✨コンパクトで可愛いデザインですが、お札入れ、小銭入れ、カード収納、多目的収納まで、おザイフとしての機能も充実しております✨お買い物で取り出すのが楽しくなるお財布です✨■仕様カラー：ピンクベージュサイズ：タテ10cmヨコ12.5cmマチ4cm小銭入れ1お札入れ1カード入れ5多目的3素人採寸にはなりますのでご了承くださいませ。■状態新品未使用写真を全て確認してください即購入OK◾︎付属品箱、保存袋、カードです（写真の通り）この商品は店舗、その他ショッピングモール併用の商品です。売り切れの場合はご了承ください。コメント関係なく、早い者勝ちで大丈夫です。あくまで個人管理のため折りシワがある場合も御座いますのでご了承ください。神経質な方や完璧なものを求める方は、ご遠慮くださ発送時間:24時間以内✨※全て検品済みで特に問題ありません。　ご安心ください⑅◡̈*#MIUMIU#ミュウミュウ#財布#ウォレット
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