Patagonia／パタゴニア 　ナイロン　パーカー　レディースS　　K2704

◆商品説明◆ 人気のPatagonia／パタゴニア ナイロン パーカー レディースS 黒／ブラック アウトドア キャンプ マウンテン K2704入荷しました。オススメの一品です。◆素材：写真でタグを参照してください↑◆状態 USED使用感がありますが、その他目立ったキズ汚れありません。欧米のサイズ表記なので大きめです 【上着 実寸（平置き）】 ①肩幅：約41ｃｍ ②身幅：約50ｃｍ ③裾幅：約52ｃｍ ④袖丈 ：約67ｃｍ ⑤着丈：約68ｃｍ ※多少の誤差は、ご了承ください ◆発送詳細◆●基本的に配送までに２～５日ほどかかりますのでご了承ください。●出張が多いため発送遅れる場合がございます。◆注意事項◆●USED品になりますので使用感や使用に伴うキズやスレ、多少の汚れはあるとお考えください。※神経質な方は、ご購入を控えて頂きたいです。●商品発送の際ならべく小さくして発送するので、折りシワが付きますがご了承下さい。●商品を圧縮袋を使用して発送する場合もあります。●付属品に関して、写真に写ってる物が全てですので宜しくお願いします。●採寸の誤差や色味などは、現物と異なる場合（特に黒、ネイビー）もございますので、ご理解頂ける方のみお取引お願いします●商品の説明、出品カテゴリについては、あくまで当方の「主観的な判断」になります事をご了承ください。●写真を多く掲載していますのでしっかり確認いただき、疑問などは必ず質問し納得の上で入札、落札してください。●返品される方は、3日以内で、送料と手数料はお客様負担でお願いします。ご購入心からお待ちしております。



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