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LYN Rose Roma トップハンドルバッグ ショルダーバッグ
商品番号 A75939979594
商品名

LYN Rose Roma トップハンドルバッグ ショルダーバッグ
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 4,992 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BUYMAで購入し1度着用しました。レザーの表面に少し凹みがあります(画像9枚目)是非とも似合う方にお譲りさせていただきたいです。リンローズロマトップハンドルバッグ　クロスボディ★日本未発売タイ発【色】Black【素材】PUレザーフラップボタンクロージャーフロントロゴハンドル付きキルティングデザイン取り外し可能なショルダーストラップ寸法：幅21.5cm×奥行8cm×高さ14cm
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