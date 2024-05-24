LYN Rose Roma トップハンドルバッグ ショルダーバッグ

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商品詳細
BUYMAで購入し1度着用しました。レザーの表面に少し凹みがあります(画像9枚目)是非とも似合う方にお譲りさせていただきたいです。リンローズロマトップハンドルバッグ クロスボディ★日本未発売タイ発【色】Black【素材】PUレザーフラップボタンクロージャーフロントロゴハンドル付きキルティングデザイン取り外し可能なショルダーストラップ寸法：幅21.5cm×奥行8cm×高さ14cm
http://narcologia.ru/goods/passionate149213.html
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