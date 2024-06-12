【限定コラボ品】キャリーバッグ スワニー スターツ

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・スワニーとスターツがコラボした限定品です。・1.2回使いましたが使う機会がなかったため出品します。・付属のカバンは肩掛けにもリュックにもお好みで使うことができます。【検索用】SWANY×STARTTSスターツ