【未使用】ラシット russet ミニショルダーバッグ 　ネイビー レッド

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商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。以下お読みいただき、ご購入をお待ちしています。ブランド：russet（ラシット）商品名：S-134-SCミニショルダーバッグカラー：ネイビー×レッドサイズ：W15.5cmxH21cmxD3cmショルダー約118～134cmメーカー保存袋つき楽天市場中古品業者販売価格：8,750円未使用品（自宅保管です）実店舗で購入しましたが一度も使用していません。【おまけ】ご購入のおまけとしましてラシットihana雑誌付録モノグラムお財布ポーチをお付けいたします。新品未開封です。サイズ:縦13cm横20cm幅1.5cmポケット:外側1内側10小銭入れ．メッシュ大2.小6当方家族に喫煙者はいません、またペットも飼っていません。個人売買品にありがちなタバコ臭などは一切ありません。小さなお子様がおられるご家庭でも安心してお使いになられます♪即購入可（ご購入前のコメントは不要です）ご入金後24時間以内に発送します。こちらの商品は、お値引き不可となります。表示価格が即決価格です。（お値引きに関するコメントには返信できません）宅急便コンパクトで発送予定です。梱包サイズが限られているため過剰な梱包はできません。ご了承ください。#ラシットお財布#ラシット財布#ラシットihana雑誌付録#ラシット付録#ラシットihana付録