ゆったりチェック柄アウター♪お出かけやデートにぴったり！女子会でも可愛く決まる！

ご覧頂きありがとうございます(^^)2023新作を出品してます♪是非出品ページをご覧下さい(*^^*)--------------------------\"秋から冬にぴったりのゆったりとしたアウター。チェック柄がおしゃれな一枚です。お出かけやデート、女子会にもぴったり！暖かさとスタイルを兼ね備えたアイテムです。\"。・:*:・゜★,。・:*:・゜☆。・:*:・゜★,。・:*:・゜☆⁡カラー:ホワイト(他にピンク、グリーンもあります♪)サイズ:Mサイズ(他にサイズ、カラーご希望の方はコメントお願い致します)。・:*:・゜★,。・:*:・゜☆。・:*:・゜★,。・:*:・゜☆⁡★注意事項★※仕事が不定期のため、1週間まとめて発送しておりますので、ご了承ください。※検品していますが、海外製品の為、多少のほつれやキズ、汚れなどが付着してる場合があります。ご了承してくださる方のみのご購入をお願い致します。※ご入札前に商品写真と商品説明を十分にお読みください。※メルカリ便等の匿名発送は受け付けてておりません。※あきらかな不良品で使用・利用できないといった商品に関しましては返品・交換をお受けしております。。・:*:・゜★,。・:*:・゜☆。・:*:・゜★,。・:*:・゜☆⁡韓国ファッションオルチャン韓国韓流 ワンピース セクシー パーティー 半袖 ノースリーブ ロング ひざ丈 ミニ レース キャバ嬢 長袖 高見え テーラード トレンチ 綺麗目系清楚系可愛い系新作インポート セレクトショップドレス妹系レディースユニセックスオシャレ 細見え お出かけ 旅行 お姉さん 大人 カジュアル エレガント 上品 ノーブランド可愛い服お洒落大人系 ドレスriendagydamuruaemodasnidelazulcelfordrnanoelalagnamoonspiralgirl 好きな方におすすめです！



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