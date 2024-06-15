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- 【ポケモンスリープ】ベビモコジャガードプルオーバー\u0026ロングパンツセット
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商品詳細
【ポケモンスリープ】ベビモコジャガードプルオーバー\u0026ロングパンツセットピカチュウ柄です。オンラインで購入したため、未開封商品です。本日発送可能です。レディースの商品です。（フリーサイズ）【ポケモンをジャガードで表現したプルオーバー＆ロングパンツセットアップ】【Fabric】ふんわりと柔らかな‘ベビモコ’素材を使用しました。やや短毛に仕上げつつ、ふっくらとしたボリュームも持たせています。【Design/Styling】『ポケモンスリープ』とGELATOPIQUEのコラボアイテムが登場！眠っているポケモンをジャガード＆さがら刺繍で表現したプルオーバーとロングパンツセットです。ジェラートピケならではのカラー展開とぷっくりとさせたジェラートピケのロゴがこだわりポイント。ピカチュウとカビゴンはメンズサイズもご用意しているので、お揃いでの着用もお楽しみいただけます。
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