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【新品未使用】LONGCHAMP ル プリアージュハンドバッグ Lサイズ
商品番号 I17985694808
商品名

【新品未使用】LONGCHAMP ル プリアージュハンドバッグ Lサイズ
ブランド名 ロンシャン
特別価格 税込 3,239 円
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商品詳細

【新品未使用】LONGCHAMPルプリアージュハンドバッグLサイズTHELONGCHAMPSTORYミニマルなシルエットながら、ドキュメントやノートパソコンをすっきりと収納できるトートバッグは、理想のパートナーになってくれるでしょう。持ち手が長めなので、肩から掛けて楽に持つことができます。開閉部にはファスナー付きで、持ち物を安全にキープしてくれます。メーカー型番:L1899619504素材ナイロン本革寸法上横46-下横31xタテ30本体内側をコーティングしたポリアミドキャンバス外側開閉:ファスナーとスナップボタン付き内側オープンポケット:1MadeinFranceフランスパリの正規品取扱店にて購入海外製の場合は国内版に比べて、仕上げ・縫製・素材などが異なる場合がございます。ご承知おき下さい。カラー···ブラウンカラー···ブラウンカラー···ブラウンカラー···ブラウンカラー···ブラウンカラー···ブラウンカラー···ブラウンカラー···ブラウンカラー···ブラウンカラー···ブラウンカラー···ブラウンカラー···ブラウンカラー···ブラウンカラー···ブラウン
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