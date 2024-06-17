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未使用、イタリア製ペレボルサの本革スエードショルダー付きトートバッグ
商品番号 W55222681646
商品名

未使用、イタリア製ペレボルサの本革スエードショルダー付きトートバッグ
ブランド名 ペレボルサ
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ペレボルサの本革トートバッグ、ビジネスバッグ■外寸サイズは横　　約43cmマチ　約12cm高さ　約25cm内部はファスナーポケットが1つ、反対側に小さ目のポケットが2つ付いてます。裏面に鋲が付いてるので自立もします。便利です。CORDURAの、タグが付いているので内部の強度も安心出来るかと思います。バックについては素人なので詳しくは分かりませんが、色も濃い目の紺色でシックな色合いなのでファーストでもセカンドでも使い勝手が良さそうです。新品未使用ですが、あくまでも自宅保管品になります、細かい事が気になる方はお控えください。発送の際は極力気を付けますが、コンパクトな状態で発送致しますのでご了承ください。カラー...グリーン素材...本革素材...スエード
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