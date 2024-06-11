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ラシット　軽量　肩がけバッグ
商品番号 H49050912998
商品名

ラシット　軽量　肩がけバッグ
ブランド名 ラシット
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

縦26横33底マチ　縦8弱即購入◎11000円から値下げました無地レザーに使用感若干ありカラー...ブラックメンズのかたも持てるシンプルさです。トートバッグ種類...トートバッグ柄・デザイン...無地素材...ナイロン定価24000最終価格8000円
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