ラシット　軽量　肩がけバッグ

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商品詳細
縦26横33底マチ 縦8弱即購入◎11000円から値下げました無地レザーに使用感若干ありカラー...ブラックメンズのかたも持てるシンプルさです。トートバッグ種類...トートバッグ柄・デザイン...無地素材...ナイロン定価24000最終価格8000円
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