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Rebecca Minkoff レベッカミンコフ　レディース　ショルダーバッグ
商品番号 L97859450114
商品名

Rebecca Minkoff レベッカミンコフ　レディース　ショルダーバッグ
ブランド名 レベッカミンコフ
特別価格 税込 1,854 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはRebeccaMinkoffレベッカミンコフ　レディース　ショルダーバッグになります。当然ですが、正規品になります。【ブランド名】RebeccaMinkoffレベッカミンコフ【付属品】巾着袋【管理番号】23【商品状態】状態は写真の通りです。目立った汚れはなく綺麗な状態ですのでこれからも使っていただける一品です。☆こちらの商品は「中古ブランドの古物市場」から正規品の商品を購入しております。鑑定士様の元で鑑定済みの商品ですので、ご安心ください。万が一、正規品でない場合もちろん返品返金にご対応させていただきますので取引メッセージにてご連絡お願い申し上げます。☆こちらの商品はUSED品ですので新品や未使用品をお求めの方はご遠慮ください。
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