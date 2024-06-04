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♡新品♡MARNI マルニ ハンドバッグ（ブラック・ベージュ）
商品番号 J87946758272
商品名

♡新品♡MARNI マルニ ハンドバッグ（ブラック・ベージュ）
ブランド名 マルニ
特別価格 税込 5,280 円
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商品詳細

数ある商品の中からご覧いただき誠にありがとうございます。1年くらい前に、阪急百貨店のマルニフラワーカフェにて購入しました。一度短時間使用のみの美品です。付属品：保存袋とタグ【商品説明】MARUNIからテクニカルウールを使ったハンドバッグです。コントラストカラーのチェック柄がかわいい人気のアイテム。・トップハンドルハンドバッグ・スモールサイズ・コントラストカラーのチェック柄【サイズ】25cmx41cm持ち手：13cm【素材】アクリルニット【カラー】ブラック\u0026ベージュ※基本的に48時間以内に発送予定ですが、仕事の都合上少し遅れる場合がありますのでご了承ください。※値引き・コメント歓迎、即購入OK。
http://narcologia.ru/goods/peroration693715.html
http://narcologia.ru/goods/Addict35218.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln156902.html
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