LOUIS VUITTON ルイヴィトン ハンドバッグPM

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商品詳細
覧頂きありがとうございます(^_^)新品未使用品早い者勝ちです写真は実物でございますサイズ約：25*11*19cm※平置きでの素人採寸ですので多少の誤差はご了承くださいm(__)m付属品：保存用袋【注意事項】※こちらは並行輸入品となります。並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。トラブル防止の為、並行輸入品についてご理解頂けない方、国内正規品にこだわる方、完璧な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。国内での修理は対象外となります。すべてのことをご理解いただいた方のみご購入お願い致します。在庫に限りがございますのでご購入希望の方はお早めに。
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