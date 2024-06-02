4-2イ15【毛皮jur-an】大判パステルミンクケープ薄茶(ショール)在庫処分

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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆【毛皮●jur-an】特別企画ＳＡＬＥ！MADEINＣＡＮＡＤＡパステルミンクケープ(ショール)薄茶【大判】◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆■商品説明柔らかなミンクを使用した豪華なケープエレガントなデザインで普段使いからドレスまで幅広くお使い頂けます。お年を召してからでもお使い頂ける定番のお色ですので幅広い年齢層の方に人気です。上質の毛皮を手に入れたい方、今がチャンスです！■売り切れ必至！■広告宣伝のため特別SALE価格にて出品中です。高品質毛皮をお探しの方、この機会をお見逃しなく！■サイズ(cm)着丈３９上部長さ145■重さ約700g■とめ金具ボタン※毛先までのサイズです。※ショールのみの出品（小物等は商品に含みません。）※毛皮：美品※裏地：若干汚れ有◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆お取引条件◎商品を出来るだけお安くご提供するため化粧箱・ギフト包装・カバーなどの無料サービスは行っておりません簡易包装となりますのでご了承ください。換金処分・特別SALE価格・短期間で出品しております為【価格交渉・送料サービス・お取り置き・留め置き】は致しておりません。※発送はゆうぱっく着払(基本、コート100サイズ・ショール80サイズ)※決済後、出荷まで４日程度かかります。余裕をもって御利用ください。(お取引１週間前に事前にご相談いただいた場合、対応できる場合もございます。)月～木の決済→翌々日の夕方～夜間の出荷金～日の決済→火曜or水曜の夕方～夜間の出荷出荷の込み具合により前後する場合がございます。【その他】夜間・土日祝等は時間外となりご質問の回答が出来ない場合がございます。在庫確認に時間がかかりますので余裕をもって御利用下さい。【古物許可番号】兵庫県公安委員会第631171200002号◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆4-2イ15【Ｓ】