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TAION リバーシブル　ミリタリー　ボア　ジャケット
商品番号 O76910286030
商品名

TAION リバーシブル　ミリタリー　ボア　ジャケット
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TAION(タイオン)ミリタリーリバーシブルクルーネックダウンジャケットR104BMLOLIVE/IVORYLサイズ（Unisex）セレクトショップにて購入後、一度着用。その後自宅保管しておりました。目立った汚れや毛羽立ちはありませんが、中古品にご理解のある方、ご検討くださいませ。カラー...グリーンカラー...ベージュフード...フードなし季節感...冬着丈...ミドル
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