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リファ ビューテック エピ 脱毛器
商品番号 J39992503439
商品名

リファ ビューテック エピ 脱毛器
ブランド名 リファ
特別価格 税込 11,111 円
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商品詳細

リファビューテックエピ脱毛器ホワイト1年ほど前に購入しましたがほとんど使わないため出品します。一部箱の潰れや汚れがありますのでそれでも大丈夫な方でお願いします。ビニールなどはすべて処分してしまいました。よろしくお願いします！ReFaRE-AL-02AWHITE#MTG#ReFa部位...IOを除く全身
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