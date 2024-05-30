ナトゥーラ　ドットイー　美顔器　美眼器　ディレイアゼル

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商品詳細
エステサロンで購入しました！目元やほうれい線に効く世界初の美顔器で、美容液導入もできる優れものです！使用回数は5回も使っておらず、大事にしていましたが、手放す事にします（;;）定価は14万程の物です！
http://narcologia.ru/goods/traverse124326.html
http://narcologia.ru/goods/freezer879798.html
http://narcologia.ru/goods/traverse58826.html
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