ホンダ　オデッセイ アブソルート　ホワイト

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ツビクスガレージです!!新着の中古車のご案内です!!今回は ホンダ オデッセイ アブソルート有名な人気車‼️内装外装共に綺麗な状態です！ナビ ETCバックモニター付き超カッコいいファミリーカーです！７人乗りで内装も広々しております。是非気になる方はツビクスガレージまでご連絡よろしくお願いします‼︎ホンダ オデッセイ アブソルート年式平成１６年(走行 １１万 ５千km)排気２４００cc車体色ホワイト（車検 令和６年５月）駆動方式AT修理歴なし26(ツビクス)ガレージ詳しい情報を聞きたい方は、是非気軽にコメントください！#ツビクスガレージ#オデッセイ#ホンダ#スポーツカー#車屋#野田#中古車安い#オデッセイ＃アブソルートカラー...ホワイトボディタイプ...セダン年式...平成16年式燃料タイプ...ハイオク車走行距離...10万〜14.9万km